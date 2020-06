Wybory prezydenckie. Nieoficjalnie: W południe Witek ogłosi termin. Tylko pięć dni na zebranie podpisów

sil.m pół godziny temu Oceniono 18 razy 12

Tego pajaca- Adrianatrzeba uwalić.

Powód-

Duda jest synonimem wszystkiego co najgorsze i najgłupsze w narodzie. Dęte miny, kiepskie dowcipy, bufonada, błazenada i płytkość ze aż boli a dziwne stwierdzenia potwierdzają jego

doktorat z aktorstwa

Czasami jest lepiej milczeć niż być idiotą a nie mówić i rozwiaćwątpliwości. PAD-a trzeba zatrzymać w gwałceniu konstytucji i szczytowaniu obłudą i hipokryzją /im głośniej

wykrzykuje to bardziej się pogrążą.

Jego znakiem rozpoznawczym jest idiotyczny nerwowy tik, głupkowaty uśmieszek

i chowanie głowy w garb. Ten fałszywy człek, bez honoru, pozorant , stale na pasku prezesa, potrafiący głosować z vacatami uhonorował komuszego prokuratora, zabójcę niezawisłego sądownictwa i starą pannę żarliwą Krychę stanowiskami sędzi w TK . PAD mówi publicznie : „wszystkie organy w państwie powinny

działać na podstawie i w granicach prawa, tak stanowi polska konstytucja w jej artykule siódmym, zgodniez zasadą praworządności”- czyżby on PAD i posłowie PIS nie są organami w państwie ? Wstają z kolan a upadają na łeb - pusty łeb.

Prawda jest towarem deficytowym w Polsce PIS !!! , kłamstwo to błąd w komunikacji a inwigilacja obywateli Pegasusem – to sytuacja cywilizacyja