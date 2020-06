Hołownia ogłasza: Będzie ruch społeczno-polityczny. O Trzaskowskim: Powrót do przeszłości

maaac godzinę temu Oceniono 28 razy 22

Jak ktoś ma szanse przekazać to Hołowni to było by mi miło. Plucie na Trzaskowskiego czy Kosiniaka TYLKO MU ZASZKODZI. Jak chce się od nich wyróżniać to nich robi to programem i osobowością BEZ hejtu na kontrkandydatów z opozycji. Tylko sobie a nie im w ten sposób szkodzi To tak działa. Na takim hejcie wygrywa Duda.