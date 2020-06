PiS atakuje Giertycha. "Składam pierwszą sprawę sądową za potwarz o naruszeniu tajemnicy adwokackiej"

ks.pedofil 27 minut temu Oceniono 17 razy 7

Tak jak go nie lubie to go lubie. On jedyny prawde mowiac jest niezalezny, ma kase i nie jest glupi. On ma szanse na ukaranie tego chamstwa pisowkiego i platnych pismakow mieniacych sie redaktorami. Rura bardaszana to ich imie.