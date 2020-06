Wotum nieufności dla ministra Szumowskiego. Sejmowa komisja zdrowia odrzuciła wniosek

uzywammozgu godzinę temu Oceniono 8 razy 8

Niesamowicie wzruszające były peany wygłaszane przez sprzyjających ministrowi członków komisji. Szumowskiemu do kolekcji osiągnięć takich, jak praca z matką Teresą, pomoc biednym, wolontariat, podgrążone oczy i "przemęczenie" walką w pojedynkę z wirusem brakuje co najmniej Nobla. Bohater i ikona. Handel maseczkami z kolegą od nart też zaraz nazwą pomocą biednym bo tylko taka narracja pasuje do tego krystalicznego wizerunku.