Posłowie KO: 200 mln zł dla spółek powiązanych z Szumowskimi za rządów PiS

W maju 2016 r. fundusz LSI złożył wniosek o grant do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek odrzucono na początku listopada. W lutym 2017 r. NCBiR po odwołaniu przyznało funduszowi 24 mln zł - podaje tvn24.pl.

Wiceministrem nauki był wówczas Łukasz Szumowski. Krótko przed objęciem funkcji w rządzie przekazał małżonce swoje udziały w Szumowski Investment (udziałowiec LSI). Jak informuje tvn24.pl, Łukasz Szumowski pierwotnie był członkiem personelu kluczowego w projekcie funduszu LSI, zrezygnował jednak z tej funkcji po wejściu do rządu.

Dariusz Joński i Michał Szczerba, posłowie Koalicji Obywatelskiej, ustalili, że spółki związane z LSI otrzymały z NCBiR także 25 mln zł. Jak podaje tvn24.pl, dofinansowanie przekazano m.in. na prace nad urządzeniem pozwalającym na samodzielne pokonywanie schodów przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- Chodzi o 25 mln zł dla czterech spółek zależnych. Tak się składa, że za tymi spółkami stoi spółka Szumowski Investments - mówił we wtorek Michał Szczerba. Posłowie przekazali, że tylko za rządów PiS-u spółkom powiązanym z rodziną Szumowskich przekazano z NCBiR dotacje na kwotę 200 mln zł. Łączna kwota uzyskanych dotacji miała ich zdaniem wynieść nawet 300 mln zł.

Wniosek o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego

W maju Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jednym z argumentów były "budzące poważne wątpliwości liczne byłe powiązania kapitałowo-osobowe".

KO zwraca uwagę we wniosku, że Szumowski wraz ze swoją rodziną, a w szczególności bratem i małżonką, zasiadał w kilku spółkach.

W wyniku interwencji poselskiej, w związku z publikacjami "Gazety Wyborczej", posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni uzyskali informacje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, iż jedna ze spółek, której akcjonariuszem i prezesem zarządu jest pan Marcin Szumowski (brat ministra Łukasza Szumowskiego), od jesieni 2015 r. do 2020 r. pozyskała z publicznych środków 140 mln z dotacji i grantów

- czytamy w uzasadnieniu. Posłowie KO dodają, że środki w dużej mierze pochodziły z NCBiR, nad którym nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Łukasz Szumowski w ww.ministerstwie w okresie od 24 listopada 2016r. do 9stycznia 2018 r. sprawował funkcję podsekretarza stanu" - dodają posłowie KO.

Sam Łukasz Szumowski w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że nie miał wpływu na to, jakie środki i komu przyznawało NCBiR. Zaznaczał jednocześnie, iż wszystko odbywało się w sposób transparentny, a on, jego żona i brat nie mają sobie nic do zarzucenia.