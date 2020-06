Wiceminister dał opozycjonistom dwie godziny na przeproszenie Łukasza Szumowskiego. Obaj odmówili

uzywammozgu pół godziny temu Oceniono 69 razy 63

Słuchając obrońców ministra Szumowskiego na komisji można dostać ataku cholery. Człowiek defrauduje pieniądze handlując sprzętem ze znajomymi instruktorami i innymi kolesiami ale przecież może, bo pracował z matką Teresą (ta, swoją drogą, też ma wiele machlojów na swoim koncie). Może kombinować i wyprowadzać kasę z budżetu pokrętnymi ścieżkami ale to nieważne, przecież ma podgrążone oczy. Na wszystko są dokumenty a oni udają, że sprawy nie ma. Nazywanie konkretnych argumentów i dowodów atakiem to oznaka, że już nie wiedzą co robić i co mówić - mogą się tylko pogrążać, chociaż wydawałoby się, że bardziej już się nie da.