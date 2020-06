Ilu uczniów straciło możliwość udziału w lekcjach? Dariusz Piontkowski: Nikt w Polsce nie wie

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa polskie szkoły są zamknięte od 16 marca. Od tamtej pory uczniowie uczą się w ramach nauczania zdalnego i do końca tego roku szkolnego nie wrócą do szkolnych ławek. Wiadomo, że w związku z prowadzeniem lekcji przez internet część dzieci zniknęła z systemu edukacji i nie realizuje obowiązku szkolnego. Chodzi m.in. o uczniów z rodzin ubogich. Ilu osób dotyczy ten problem? Szef MEN Dariusz Piontkowski został o to zapytany w programie "Poranna rozmowa" w radiu RMF FM.

- Tak naprawdę to chyba dziś w Polsce nikt nie wie. Są samorządy, w których nie ma żadnych problemów. Są takie, które zdiagnozowały 50-100 uczniów, jak niedawno chyba prezydent Poznania - powiedział Dariusz Piontkowski.

MEN sprawdza, czy lekcje zdalne się odbywają, a nie, czy uczniowie biorą w nich udział

Minister edukacji narodowej przypomniał, że zgodnie z literą prawa, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrekcja danej placówki lub wychowawca danego ucznia interweniuje u jego rodziców. Jeśli to nie pomoże, interweniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Szef resortu edukacji stwierdził, że samorządowcy powinni doprowadzić do tego, aby dziecko realizowało obowiązek szkolny, "nawet z udziałem policji".

Dopytywany o to, czy MEN prowadzi monitoring związany z realizowaniem obowiązku szkolnego przez dzieci, Dariusz Piontkowski odpowiedział, że resort edukacji sprawdza przede wszystkim to, czy w szkołach odbywa się kształcenie na odległość.

- Kuratorzy w ramach nadzoru odeszli od tego tradycyjnego sprawdzania, co się dzieje w szkołach, takiego czysto biurokratycznego i raczej mają sprawdzać nauczycieli, czy realizowane jest kształcenie na odległość - powiedział Piontkowski.

Czy nauczyciele podniosą uczniom oceny końcowe?

Minister edukacji narodowej został zapytany o najnowszy pomysł Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, który chce, aby nauczyciele podnieśli uczniom oceny o jeden stopnień w ramach rekompensaty za to, że nie mogli uczyć się stacjonarnie. Szef MEN powiedział, że nie poprze apelu swojego kolegi.

- Ja apeluję do nauczycieli o to, żeby wystawiali sprawiedliwe, obiektywne oceny. Pamiętam, jak sam uczyłem, to był jeden z najważniejszych postulatów uczniów: żeby oceny były wystawiane sprawiedliwie - powiedział Dariusz Piontkowski.