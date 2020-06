Andrzej Duda był gościem Radia Maryja. Nagle zadzwonił ojciec Tadeusz Rydzyk

Prezydent Andrzej Duda był gościem programu "Rozmowy niedokończone", który był emitowany zarówno na antenie Radia Maryja, jak i w TV Trwam. W czasie przeznaczonym na rozmowy ze słuchaczami, do studia zadzwonił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Duchowny zaczął rozmowę z prezydentem od pogratulowania mu siły. W dalszej części wywodu stwierdził, że po zmianie ustrojowej w 1989 roku dochodziło do grabieży, a władze nie interesowały się ludźmi biednymi i klasą średnią.

- Dzięki Bogu, że jakoś tak państwo zwracacie uwagę na ludzi normalnych. Trzeba tylko jeszcze odbudować system etyczny. To byłoby też dobrze - powiedział dyrektor Radia Maryja.

Ojciec Tadeusz Rydzyk: W wielu szkołach wprowadza się te genderowe przeróżne historie

Redemptorysta podjął także temat edukacji i stwierdził, że reforma szkolnictwa nie jest jeszcze zakończona.

- W wielu szkołach wprowadza się te genderowe przeróżne historie. Ja wiem, co mówię, mogę kiedyś wyliczyć, gdzie. To, co się dzieje na uniwersytetach... Ta reforma uniwersytetów, uczelni wyższych nie jest dobra. Także teologia była dyskryminowana. Mamy jeszcze wiele do zrobienia - powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Duchowny życzył prezydentowi, aby zwyciężały siły propolskie i proojczyźniane, "żebyśmy się nie dali zbałamucić". Podkreślił, że w Polsce przeważająca część mediów to media "niepolskie" zarówno pod względem kapitału, jak i sposobu myślenia.

- Musimy wiele spraw repolonizować w Polsce, w takim najpiękniejszym duchu, który został wypracowany przez ponad 1000 lat - powiedział o. Rydzyk.

Prezydent Andrzej Duda: Realizujemy ten proces repolonizacji

Andrzej Duda odniósł się do słów duchownego, mówiąc, że zadań do wykonania jest "ogromnie dużo", a proces repolonizacji jest w trakcie realizacji.

- Żeby podać przykład, popatrzmy choćby na bank Pekao SA. [...] Dzieje się to, ale to procesy występujące w gospodarce, ani łatwe, ani szybkie. Najważniejsze jest to, że ten kręgosłup w Polakach jest silny. Jednak w większości jako społeczeństwo mamy to, co nazywam "polskim myśleniem". To trzeba pokazywać, bo wierzę, że to nas ku dobremu prowadzi. Polska zmienia się na lepsze, ale wierzę, że ten proces przyśpieszy. Mam zawsze ten swój polski punkt widzenia - mówił prezydent Polski.