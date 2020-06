Wybory 2020. Łukasz Szumowski: Głosowanie wyłącznie korespondencyjne w jednym lub dwóch powiatach

almagus przed chwilą 0

Płuca czarne od smogu, a obiecali nowe technologie węglowe.

Wytwórnia paliw bezdymnych to jakieś 10-12 mln złotych, a ci wzięli na rozwój(czego?) 300 mln złotych!



W Góry Złote!



Nie jemu złoto i marmury.

Stary człowiek idzie w góry.

Odświętnie jak do kościoła.

W duszy wolność go woła.

Przemierza szlak piechotą.

On idzie na Górę Złotą.

Zabrał odcinki emerytury.

Stary człowiek idzie w góry.

Ma bardzo dużo czasu.

Ma dosyć tego hałasu.

Ciągłego wołania o składki.

On spakował manatki.

Kupił piwko, batonika.

Chce życia pustelnika.



Na nas przyszedł taki czas.

Pustelnikiem każdy z nas.

Poszli znajomi, żona.

To co w pamięci, kona.

Nic nie jest lepszy ten świat.

Już odszedł hippisów kwiat.

Świat zrodzony z miłości.

Dziś Bredzi-maryja gości.

I tylko wpłaty, wpłaty.

Nie dają lekarstw na raty!

Miast w bloku w ubóstwa cnocie?

On w górach śpi na złocie.

Woda ze źródła życia,

służy jemu do picia.



almagus 2008.04.29