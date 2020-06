Łukasz Szumowski zapytany o ujawnienie majątku swojej żony: Z kobietami jest bardzo różnie

Minister zdrowia Łukasz Szumowski udzielił wywiadu w programie "Gość Wydarzeń" w telewizji Polsat News. Redaktor Bogdan Rymanowski zapytał go o to, czy żona ministra ujawni swój majątek, o co zaapelował m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Na szczęście kobiety w Polsce mają swoje zdanie i mogą mieć czas do namysłu. Ja mogę najwyżej prosić żonę - powiedział Łukasz Szumowski.

Dopytywany o żonę, minister zdrowia stwierdził, że jego małżonka zastanawia się nad ujawnieniem swojego majątku. Odpowiadając na pytanie, kiedy do takiego ujawnienia może dojść, stwierdził, że "z kobietami jest bardzo różnie".

Zobacz wideo Dlaczego majątki rodzin polityków wciąż nie są jawne?

Rafał Trzaskowski wezwał członków rządu do ujawnienia majątków swoich żon

Przypomnijmy, że pod koniec maja prezydent Warszawy i nieoficjalny kandydat PO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski opublikował oświadczenie majątkowe swoje oraz żony. Polityk wezwał premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, aby zrobili to samo.

- Składam swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszelkiego rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała po to, żeby właśnie budować zaufanie do władzy publicznej - mówił Rafał Trzaskowski.

Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister zdrowia Łukasz Szumowski mają rozdzielność majątkową ze swoimi małżonkami. Ten ostatni został niedawno oskarżony o to, że przepisał na swoją żonę udziały spółki OncoArendi, której właścicielem jest brat ministra, Marcin Szumowski. Firma ta miała dostać kilkaset milionów złotych dotacji z podlegającego Ministerstwu Nauki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łukasz Szumowski był wiceministrem tego resortu w latach 2016-2018.