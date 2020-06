Czarzasty o poglądach Hołowni: Są granice obłudy i robienia z siebie idioty

W Porannej rozmowie Gazeta.pl gościem Łukasza Rogojsza jest lider SLD, Włodzimierz Czarzasty. Temat rozmowy to przede wszystkim wybory prezydenckie - których ostateczny termin nie jest jeszcze znany. Polityk Lewicy ocenił, że przeprowadzenie wyborów w czerwcu będzie efektem "politycznego porozumienia", gdyż "rzeczy w tej chwili dzieją się obok konstytucji". Czarzasty odniósł się także do kiepskich notowań Roberta Biedronia w sondażach. Zapewnił, że "nie będzie nikogo zrzucał z sań dlatego, że ma gorsze notowania". Obruszył się na porównanie kandydata Lewicy do kandydatury Magdaleny Ogórek sprzed pięciu lat. - Niech pan Roberta do Ogórek nie porównuje, bo mu to ubliża - odparł Czarzasty.

