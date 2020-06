Wybory prezydenckie. Sondaż: W drugiej turze Andrzej Duda może przegrać z trzema kontrkandydatami

pan.szklanka 26 minut temu Oceniono 9 razy 7

Przecież gdy Duda przegra, to pisiory tego nie uznają. To nie są ludzie, którym się wierzy na słowo. Sasin mówi u Olejnik, że wybory się odbędą 10 maja, a jak nie to on się poda do dymisji. Horała mówi u Piaseckiego, gdy jeszcze Banaś był kryształowy, że Banaś jest kryształowy. Tydzień później ten sam Horała, że TVN go za mało ostrzegał w sprawie Banasia. Teraz kryształowy jest Szumowski z rodziną, ale zapewniam że do czasu. Okaże się, że za późno machloje ujawniła Gazeta Wyborcza. A w ogóle to winne są dzieci, które lgną do księży. Nihil novi.