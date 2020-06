Sondaż SWPS: Andrzej Duda przegrywa w II turze z dwoma innymi kandydatami

ml2403 godzinę temu Oceniono 40 razy 32

Są różne sondaże ale trend jest jednoznaczny. Duda słabnie, a Trzaskowski go dogania. Hołownia też nieźle się trzyma. PiS cały czas chwali Dudę jak to on bez kartki mówi przez 2 godz. To prawda ale on mówi o niczym. Widziałem i słyszałem weekendowe wystąpienia wszystkich. Hołownia z niesłychana werwą i emocjonalnie. Trzaskowski mniej emocjonalnie ale też dobitnie i na ich tle Marniutki Duda mówiący jakieś dyrdymały jakby był na pogadance w przedszkolu. Duda w starciu z którymkolwiek z nich przerżnie totalnie i ciekaw jestem czy w ogóle wystąpi w jakiejś debacie przed I turą.