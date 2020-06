Ryszard Terlecki zapytany o klip syna Jarosława Gowina. Nazwał go "świrem"

Szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki został zapytany o piosenkę Ziemowita Gowina, o której zrobiło się głośno w niedzielę wieczorem. W klipie nagranym w ramach akcji #hot16Challenge syn szefa Porozumienia Jarosława Gowina w niewybrednych słowach odniósł się m.in. do polityki prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. "Rządzi nami Zjednoczona Prawica, mnie już od tego strzela kur****, jak tak dalej pójdzie - totalna kaplica" - rapował, stwierdzając, że "nadszedł czas na społeczną burzę i pogonienie pisowskich frajerów".

Terlecki o synu Jarosława Gowina: To jakiś świr

Terlecki odniósł się do piosenki Ziemowita Gowina na sejmowym korytarzu. - Obejrzał pan klip Ziemowita Gowina? - pytała go dziennikarka "Gazety Wyborczej", Justyna Dobrosz-Oracz. Wówczas Terlecki bezceremonialnie odpowiedział: - To jakiś świr.

- No jak to, no przecież to jest syn premiera Gowina? - dopytywała Dobrosz-Oracz. - Tak? To nie wiedziałem - zapytał Terlecki, wydając się być zaskoczony tą informacją. Widać to na poniższym nagraniu zamieszczonym przez "GW":

Wypowiedź Ryszarda Terleckiego skomentował m.in. dziennikarz Onetu, Janusz Schwertner. "Ryszard Terlecki publicznie nazwał syna Jarosława Gowina "świrem". Gdybyśmy żyli w chociaż odrobinę normalnej rzeczywistości, pan Terlecki właśnie żegnałby się już ze stanowiskiem wicemarszałka Sejmu" - napisał na Twitterze.

Do piosenki swojego syna odniósł się wcześniej także sam Jarosław Gowin: - Syn jest zdolnym filozofem i bardziej jako ojciec jestem dumny z jego esejów filozoficznych niż osiągnięć wokalnych. Ale jest wolnym, dorosłym człowiekiem, ma prawo do własnych poglądów - powiedział w rozmowie z Radiem Plus. - Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej nie jestem. Proszę pozwolić, że moją szczegółową recenzję tego utworu pozostawię do rozmowy z synem - dodał.