Andrzej Duda konsultuje plan dla Europy. Zaczyna od ekspertów z USA

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęło do tej pory kilkanaście odpowiedzi na list Andrzeja Dudy, w którym prezydent przedstawił pięciopunktowy plan dotyczący współpracy międzynarodowej w Europie po ustąpieniu pandemii. - Ta korespondencja zawiera kolejne ciekawe pomysły, my te pomysły zbieramy - zapewnił. Co ciekawe prezydent rozpoczyna konsultacje ws. swojego planu dla Europy, także od ekspertów z USA.

3 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

