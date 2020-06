Jest zawiadomienie do prokuratury ws. opóźnienia publikacji uchwały PKW przez premiera

relikwia.sw.napletka pół godziny temu Oceniono 13 razy 13

Banaś - kontakty ze światem przestępczym, właściciel burdelu z pokojami na godziny

Berczyński - nie wiem czy Pani wie, ale to ja wykończyłem te Caracale

Błaszczak - spec od mięsa armatniego WOT, zakupów bez przetargów, samoloty dla VIPów, F-35 bez offsetu, polskie siły kosmiczne

Chrzanowski - propozycja korupcyjna złożona Leszkowi Czarneckiemu, afera KNF

Duda - czego on nie umie podpisać, doktor prawa UJ, długopis Kaczyńskiego, Strażnik Konstytucji. Człowiek z Budyniu.

Glapiński - bardzo hojne pensje dla bardzo mało kompetentnych dwórek, prezes NBP

Jaki - praca doktorska z więziennictwa, specjalność naukowa promotora: siły powietrzne

Janiger - nimfetek Macierewicza, 20 lat, doradca szefa kontrwywiadu wojskowego, fucha w MON

Kaczmarek - agent Tomek - afera fundacji Helper i zeznania obciążające Kamińskiego

Kaczyński - szef wszystkich z Dobrej Zmiany, Lepszy Sort, niedoszły budowniczy dwóch wież za pieniądze z Banku Pekao. Emerytur nie będzie, będzie Telewizja Narodowa. Drugi pilot.

Kamiński - wyratowany od pierdla przez PAD, afera wynoszenia pieniędzy z CBA i podsłuchu Kwaśniewskich

Karczewski - nielegalne dorabianie w szpitalu, marszałek senatu, wielki fan prezydenta Łukaszenki

Kempa - była sekretarka Ziobry. Nie opublikuję wyroków TK w dzienniku ustaw, Szydło zakazała. Tornistry dla Aleppo gdzieś wsiąkły.

Kościński - minister finansów, wykształcenie średnie

Kownacki - wiceszef MON. To francuzi uczyli się od nas jeść widelcem

Kuchciński - marszałek sejmu, 4 mln zł na przeloty ze statusem HEAD

Kurski - w ciągu kilku lat przewalił 2 mld zł, na show Zenka Martyniuka i nienawistną szczujnię, nazywany bulterierem Kaczyńskich. Duda twierdzi, że za mało lizał

Krynicka - zwolenniczka klauzuli sumienia dla fizjoterapeutów, ze względu na wkładkę domaciczną u pacjentek. Lotna wyjatkowo. Była członkini Sejmowej Komisji Zrowia

Lichocka - po wyborach na prezydenta chyba zacznie hailować, posłanka na Sejm. Jeden z pięciu członków Rady Mediów Narodowych

Macierewicz - do czasów Ziobry, świr numer 1, szef kontrwywiadu wojskowego

Misiewicz - pomocnik aptekarza wchodzi razem z Antkiem M, na pasówkę do siedziby kontrwywiadu, potem zasiada w radzie nadzorczej PGZ.

Morawiecki - dwukrotnie wyrokiem sądu uznany za kłamcę, majątek przepisał na żonę w 2013 i 2015, działkowiec kościelny. Pracować za miskę ryżu. Umierać za Ojczyznę.

Nawacki - mianowany sędzia faksowy. Jak mu się dokument nie podoba to potrafi podrzeć, na swojej liście poparcia podpisał się on sam i jego żona

Obajtek - jakiś wójt, jakiegoś Pcimia w zarządzie PKN Orlenu. Dyzma na miarę naszych możliwości. Akcje Orlenu najtańsze od 2016r.

Pawłowicz - nie dostała się do Sejmu z powodu swojego zachowania, to ją awansowali do TK

Piebiak - afera hejterska w sądownictwie, farma trolii

Piotrowicz - prokurator PRL, awansowany przez PAD na sędziego TK

Przyłębska - magister, mianowana przez PAD na prezesa TK, kolejny długopis Kaczyńskiego na, żona agenta SB

Przyłębski - TW Wolfgang, agent SB, ambasador Polski w Berlinie

Sasin - organizator lotu do Smoleńska, organizator wyborów 10 maja 2020. 70 milionów przewalone na karty do głosowania.

Szumowski - Minister Zdrowia. Razem z bratem przepisali majątki na żony. Z budżetu Państwa dostalli 170 ml zł. Spłaca kredyt.

Szydło - 27:1, dowody w sprawie wypadku samochodowego uległy zniszczeniu w prokuraturze

Szyszko - spec od wycinki Puszczy Białowieskiej. Nie żyje

Tchórzewski - 1 MLD zł przewału na elektrownię Ostrołęka C, polską energetykę powierzał Matce Boskiej

Waszczykowski - mówi co wie tylko nie wie co mówi, były minister MSZ, na szczęście już odwołany

Witek - trzeba powtórzyć głosowanie, bo przegramy

Zalewska - 3 mln zł zajumane z PCK i przeznaczone na kampanię wyborczą, reformatorka oświaty, europarlamentarzystka

Ziobro - magister prawa idzie na zwarcie z TK, SN, PE, KE, TSUE i Komisją Wenecką. O ile Antek był świrem na lokalną skalę, to Zero podbił Europę. Pobiera 4 państwowe pensje.