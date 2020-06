Jarosław Gowin w 2016 roku zawiadomił CBA w sprawie grantów, z których skorzystała spółka Szumowskich

pedro.666 godzinę temu Oceniono 35 razy 35

Im dłużej czytam o przekrętach Szumowskich, tym bardziej jestem pełen podziwu. To jest aż NIEMOŻLIWE, żeby jedna rodzina mogła ukraść AŻ TYLE! Program "Rodzina na swoim" tutaj sięgnął zenitu. A podobno ludzie z PO byli źli, bo jedli ośmiorniczki. Toż żeby zeżreć ośmiorniczek na 240 milionów złotych to by trzeba pół oceanu wyżreć! No i jeszcze: ile zegarków by musiał kupić minister Nowak, żeby to wyrównało sumę 240 milionów złotych??? Jestem pełen podziwu, szapo-ba ;)