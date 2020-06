RMF: Poprawka ws. wyborów po 6 sierpnia zostanie wycofana. Ustawa może trafić do Sejmu we wtorek

ziaburek 2 godziny temu Oceniono 49 razy 43

No proszę - gdy Senat zbierał opinie do pisowskiej ustawy, która wywracała cały proces wyborczy, to była "obstrukcja". Gdy Morawiecki zastanawiał się trzy tygodnie nad wydrukowaniem decyzji PKW ( jedna strona ) - to było "zasięganie opinii ekspertów". Takie pisie postrzeganie rzeczywistości. Oni naprawdę mają nas za kretynów...