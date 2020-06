"Jestem bardziej dumny z esejów". Jarosław Gowin o rapie syna Ziemowita

Ziemowit Gowin rapuje o "poganianiu pisowskich frajerów", a co na to jego ojciec? Jarosław Gowin w Radiu Plus mówił tak: "Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej nie jestem. Jako ojciec jestem bardziej dumny z esejów syna".

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

