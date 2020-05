Wypadek na A2, przejeżdżał tamtędy Trzaskowski. "Wysiadł z auta i pomógł, wszystko widziałem"

vitruvius pół godziny temu Oceniono 28 razy 20

Po prostu zachował się, jak każdy z nas powinien. Póki nie ma pogotowia lub/i straży, każdy z nas powinien to zrobić, jeżeli nikt wcześnie się tym nie zajął. To jest nawet w kodeksie drogowym. Jeżeli już ktoś pomaga, a nie jest się lekarzem, to trzeba jechać dalej i nie robić zamieszanie i tłumu.

A widać do czego te buce z PiS przyzwyczaiły. Ludzki odruch to coś dziwnego, bo jego ból jest lepszy niż mój.