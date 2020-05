Wywiady "na zamówienie" i poprawki, bo nie było wywiadu z prezesem PiS. Dziennikarze o Trójce

W TVN24 pokazano materiał na temat sytuacji w Trójce, wiele mówił o niej dziennikarz rozgłośni Ernest Zozuń. Jak stwierdził, jest "roz******** cała załoga", a przez kilka dni nie było komu usiąść przed mikrofonem.

Zozuń wspominał, że są różne sposoby wywierania presji na mediach. - Ludzie zaczynają się zastanawiać, no dobrze, co zrobić... Jak mi każą nagrać faceta, który odpowiada na pytania, które dali mi z kartki. "No to pójdę, nagram" - opisywał możliwe metody.

Pytany, czy były takie sytuacje, odparł:

Wywiady na zamówienie były realizowane. Był wywiad z obecnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wtedy kiedy się zaczynała cała afera. Został wysłany dziennikarz i siedział jego pełnomocnik, pana Banasia, i właściwie dyktował dziennikarzowi pytania.

SMSY od Kowalczewskiego

W materiale TVN24 przypomniano też SMS-y, jakie dziennikarze otrzymywali od Tomasza Kowalczewskiego (do niedawna dyrektora Trójki, a w przeszłości np. szefa Informacyjnej Agencji Radiowej). Jeden z nich ujawnił w Senacie właśnie Zozuń, dotyczył programu realizowanego z okazji Dnia Babci. Kowalczewski pisał do dziennikarzy:

O babciach ma być bez długów, ma być miło i nie mówcie o zadłużeniu. Na pewno nie może być z gościem z rejestru długów.

W programie przytoczono inny SMS z poleceniami:

Niech redaktor *** zrobi drugie podejście do przeglądu prasy i uwzględni wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Mówi ciekawe, mocne rzeczy, bardzo. Pilne.