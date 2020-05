Robert Biedroń składa do CBA wnioski ws. Łukasza Szumowskiego. "Dość tej dojnej zmiany"

W ostatnich tygodniach media donoszą o powiązaniach ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze spółkami, w których udziały mają jego brat Marcin Szumowski i żona - Anna Szumowska. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że Łukasz Szumowski do 2017 roku (wówczas pełnił jeszcze funkcję wiceministra nauki) był udziałowcem dwóch spółek, które założył jego brat. Kilka miesięcy po objęciu funkcji w rządzie przez Szumowskiego udziały przejęła jego żona. Ministerstwo Zdrowia skierowało do gazety sprostowanie z informacją, że Łukasz Szumowski akcje zbył jeszcze przed objęciem funkcji w rządzie.

REKLAMA

Z kolei według ustaleń tvn24.pl, inna ze spółek, w której udziały ma m.in. brat Łukasza Szumowskiego, miała otrzymać w ciągu 8 ostatnich lat ok. 187 mln zł dotacji (samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami) od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR podlega pod Ministerstwo Nauki, którego wiceszefem Szumowski był do stycznia 2018 r.

Zobacz wideo Awantura o Szumowskiego w Sejmie. "Padły tutaj nikczemne oskarżenia"

Biedroń składa wnioski do CBA ws. Szumowskiego. "Przez ostatnie tygodnie oglądaliśmy spektakl"

Działań Centralnego Biura Korupcyjnego w sprawie ministra Szumowskiego domaga się Robert Biedroń. W piątek, przed siedzibą CBA, kandydat Lewicy na prezydenta RP przekazał, że zwróci się do Biura z trzema wnioskami. - Składam wniosek do CBA o przeprowadzenie kontroli doraźnej ws. korupcji w instytucjach państwowych - w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz NCBiR. Dlaczego wnioski dotyczą właśnie tych instytucji? We wszystkich był pan minister Szumowski - wyliczał Biedroń.

- W takich sprawach państwo musi działać. Nie może być, że jeżeli Kowalski ukradnie batonik ze sklepu, to uruchamiany jest cały aparat państwa. Gdy poważne zarzuty padają natomiast wobec prominentnych polityków PiS-u, to władza i CBA chowa głowę w piasek - mówił europoseł Lewicy. Dodał, że "podkrążone oczy" ministra zdrowia to nie wynik ciężkiej pracy, którą Szumowski wykonał w czasie epidemii koronawirusa, a efekt "liczenia milionów".

- Przez ostatnie tygodnie oglądaliśmy spektakl, w którym głównym aktorem był minister Szumowski. Wierzyliśmy, że ciężko pracuje, by chronić nasze zdrowie. Okazuje się jednak, że łatwiej na Giewoncie znaleźć pingwina niż jednego uczciwego w PiS - powiedział Biedroń przed siedzibą CBA. Dodał, że "władza doiła Polaków lotami Kuchcińskiego i nagrodami Szydło", a teraz "doi dotacjami, maseczkami i testami na koronawirusa". - Dość tej dojnej zmiany - apelował Biedroń przed siedzibą CBA.

Robert Biedroń złoży zawiadomienie ws. sytuacji w górnictwie

Wcześniej kandydat w tegorocznych wyborach prezydenckich mówił też o trudnej sytuacji górników w związku z koronawirusem, zapowiadając jednocześnie, że złoży w tej sprawie wniosek do Okręgowego Urzędu Górniczego (o przeprowadzenie kontroli BHP w kopalniach podległych Polskiej Grupie Górniczej) oraz zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Europoseł Lewicy wskazuje, że zarząd PGG, nie zabezpieczając kopalń przez szerzeniem się koronawirusa, mógł narazić górników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku.