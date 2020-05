Katarzyna Lubnauer dostała groźby śmierci. Były strażnik marszałkowski stanie przed sądem

krynolinka 3 godziny temu Oceniono 33 razy 29

Ponieważ jesteśmy już na bardzo fascynującym etapie stosowania prawa w Polsce, to żeby się nie zdziwiła pani posłanka, że to ona będzie musiała udowadniać swoją niewinność iż nie sprowokowała sprawcy do artykułowania gróźb.