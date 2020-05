Wybory prezydenckie. Radni PiS zawiadomią prokuraturę i PKW ws. zbiórki podpisów dla Trzaskowskiego

W piątek radni PiS z Pragi-Południe złożą zawiadomienie do prokuratury, PKW i Urzędu Ochrony Danych Osobowych ws. zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Członkowie partii rządzącej nie wierzą, że to spontaniczna akcja oddolna. - Przecież wszyscy wiemy, że to nie są żadne spontaniczne, oddolne akcje, ale od początku zaplanowane przez władze Platformy Obywatelskiej. Naturalnie ja dowodów na to nie mam, mam po prostu takie przekonanie - powiedział Przemysław Czarnek.

