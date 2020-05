750 miliardów euro na odbudowę gospodarczą Europy. Prezydent i premier zajęli stanowisko

Przypomnijmy, że w środę 27 maja Komisja Europejska poinformowała, że na wsparcie polskiej gospodarki, która ucierpiała w czasie epidemii koronawirusa, przewidziano ponad 63 miliardy euro. Pieniądze te mają pochodzić z funduszu odbudowy wartego 750 miliardów euro. KE ogłosiła, że państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymają wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji oraz nisko oprocentowanych pożyczek. Do tego planu podczas czwartkowej konferencji prasowej odnieśli się prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda: Europa powinna na nowo stać się wielkim warsztatem produkcyjnym

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ze skutkami gospodarczymi koronawirusa trzeba będzie walczyć, by przywrócić poprzedni poziom życia, ale też, by dać nowy impuls do rozwoju gospodarczego Starego Kontynentu. Podkreślił przy tym, że w przeszłości każdy kryzys dzięki "twardej postawie ludzi i mądrym działaniom" dawał impuls do przyspieszonego rozwoju i prosperity.

- Tak stało się po wielkim kryzysie na przełomie lat 20. i 30., tak stało się również po II wojnie światowej, kiedy na gruzach zburzonej Europy dzięki mądrej polityce zbudowano Europę Zachodnią - mówił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że pod koniec kwietnia napisał list do przywódców państw i organizacji UE, bałkańskich i partnerstwa wschodniego, prezentując w nim swoją wizję polityki po kryzysie epidemicznym. Jednym z tematów, które podjął, był powrót do rodzimej produkcji.

- Europa powinna na nowo stać się wielkim warsztatem produkcyjnym. Powinniśmy na nowo wrócić do produkcji, która przez politykę obcinania kosztów została wyprowadzona gdzieś daleko, daleko na wschód - mówił Andrzej Duda, podkreślając, że pandemia koronawirusa pokazała, jaką skalę mają powiązania różnych podmiotów, co spowodowało zerwanie łańcucha dostaw.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział z kolei, że fundusz Unii Europejskiej to dobra propozycja dla Polski.

- Polski głos jest silny, coraz mocniej nadaje ton, wytycza ścieżki i pomaga w podejmowaniu podstawowych decyzji takich jak fundusz odbudowy Europy. Ten fundusz odbudowy w połączeniu z budżetem UE to wielki impuls finansowy, który da perspektywę rozwoju gospodarczego całej Europie, a w tym również Polsce - mówił szef rządu.

Polska otrzyma ponad 63 miliardy euro z funduszu odbudowy

Komisja Europejska chce przeznaczyć 500 miliardów na bezzwrotne dotacje oraz 250 miliardów na długoterminowe pożyczki z niskim oprocentowaniem. Spłata tych ostatnich została zaplanowana na lata 2028-2058. Polka ma otrzymać w sumie ponad 63 miliardy euro. Więcej pieniędzy z funduszu odbudowy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej otrzymają tylko Włochy i Hiszpania.