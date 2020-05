Wybory 2020. Beata Kempa: Tomasz Grodzki pewnie marzy o przejęciu obowiązków prezydenta

Wciąż nie jest pewne, kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2020. Ustawa umożliwiająca przeprowadzenie wyborów hybrydowych trafiła do Senatu, który nie spieszy się z jej rozpatrzeniem, co wzbudza sprzeciw obozu Zjednoczonej Prawicy. Z ust przedstawicieli rządu padają oskarżenia pod adresem opozycji o celowe wydłużanie kampanii wyborczej i destabilizowanie sytuacji politycznej w Polsce.

Beata Kempa: Widzę, że próbuje się już na flankę wysuwać autorytety prawnicze

O tym, dlaczego zdominowany przez opozycję Senat nie spieszy się z pracami nad ustawą o wyborach prezydenckich (który zgodnie z prawem ma 30 dni na jej rozpatrzenie), mówiła europosłanka PiS Beata Kempa, która gościła w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Jej zdaniem przeciąganie sprawy wyborów 2020 to "snobistyczne" działanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

- Marszałek Grodzki jest osobą, która w sposób skrajnie cyniczny potrafi podejmować różne działania. [...] Myślę, że obok teorii dotyczącej lewarowania kandydatury Rafała Trzaskowskiego, jest jeszcze inna, bardziej snobistyczna, wynikająca z charakteru marszałka Grodzkiego i całej Platformy Obywatelskiej. Widzę, że próbuje się już na flankę wysuwać autorytety prawnicze, które twierdzą, że w sytuacji niemożności wyboru prezydenta w konstytucyjnym terminie jego obowiązki przejmuje marszałek Senatu - mówiła Beata Kempa.

Beata Kempa: Być może Tomaszowi Grodzkiemu zamarzyło się destabilizowanie państwa

Przypomnijmy, że w poniedziałek 25 maja na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł, w którym była sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Ewa Łętowska wskazywała, że w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta obowiązki głowy państwa przejmuje nie marszałek Sejmu, lecz marszałek Senatu. Zapytana o to, czy jej zdaniem Tomasz Grodzki chce przejąć obowiązki prezydenta Polski, Beata Kempa stwierdziła, że "pewnie mu się to marzy".

- Jeżeli już w taki sposób zaczynają mówić jaskółki, szczególnie jeśli te jaskółki to są profesorowie, osoby, które mają być osobami znaczącymi w tej dyskusji, to jest poważny sygnał, że być może zamarzyło się panu Grodzkiemu jeszcze w ten sposób destabilizować państwo, dlatego że ma w tym jakiś osobisty cel - powiedziała Beata Kempa, wskazując, że zgodnie z konstytucją prezydent musi być wybrany do 6 sierpnia.