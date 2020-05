Twórcy akcji "Sprawiedliwe sądy" pracują przy kampanii Andrzeja Dudy

ryyys godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Podstawową cechą Kaczyńskiego i tego jego PiS-u jest CAŁKOWITY CYNIZM, taki do szpiku kości. Taki też jest osobnik, który od 5 lat kala Pałac swoją obecnością.



My, których Psychole i Spółka nie przekupili ani nie ogłupili pamiętajmy, że są wybory.

Hasło jest proste:

I tura: byle nie Duda !

II tura: byle nie Duda !

Do zobaczenia przy urnach.



Jeszcze Polska będzie Polską europejską a nie Kaczystanem.