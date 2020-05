muflonex 2 godziny temu Oceniono 32 razy 30

Miłosierdzie gminy. Kobietę zgwałcono (jeden z dopuszczalnych powodów) i niech se szuka.

A może byście, szczury, zrobili publiczną listę, u którego z was będą tylko tracić czas? Czy może chodzi o to, że tak jak u Chazana, na prywatnej już cudownie was wasze sumienie nie obejmuje, byleby hajsy pod stołem się zgadzały?



Moralność według PiSu: wszystko ma swoją cenę.