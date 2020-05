Burzliwe obrady w Sejmie. Jarosław Kaczyński obserwuje je, pracując zdalnie

"W dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP prezes Jarosław Kaczyński uczestniczy elektronicznie" - taki podpis wraz ze zdjęciem udostępniony został na Twitterze Michała Moskala. Jak przypomina portal WP.pl jeszcze niedawno prezes PiS mówił o części internautów, że to osoby "popijające piwko i oglądające rozbierane zdjęcia". Później polityk przeprosił za użycie takich słów.

Jarosław Kaczyński zdecydował się na zdalne uczestniczenie w obradach Sejmu

W środę rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zająć się między innymi projektem Tarczy Antykryzysowej 4.0. Rządowy projekt przewiduje uruchomienie ponad 560 milionów złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm, które mają kłopoty z powodu epidemii koronawiusa. Nowy projekt przewiduje też pakiet osłonowy dla samorządów, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych czy ochronę przed przyjęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Jednocześnie zwiększają się też prawa pracodawcy do m.in. zmniejszenia wynagrodzenia pracowników do nawet 50 proc. Więcej na temat projektu Tarczy Antykryzysowej piszemy w artykule "Tarcza antykryzysowa 4.0 w Sejmie. Pracodawca będzie mógł ciąć pensje pracowników nawet o połowę".

Posłowie zajmą się też wnioskiem Koalicji Obywatelskiej w sprawie wotum nieufności wobec wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Ma to związek z organizacją wyborów prezydenckich 10 maja, do których nie doszło, a za które - według doniesień tvn24.pl - Poczta Polska ma zapłacić 68,8 mln złotych. Dodatkowo ma odbyć się drugie czytanie projektu zmian w Regulaminie Sejmu.

Posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane 3 czerwca. Wtedy posłowie mają zająć się ewentualnymi poprawkami Senatu do ustawy o organizacji wyborów prezydenckich. Ostatni projekt koalicji rządzącej zakłada mieszany tryb głosowania. W wyborach będzie można wziąć udział tradycyjnie lub zagłosować korespondencyjnie.