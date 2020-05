W Sejmie awantura o Szumowskiego. "Padły tutaj nikczemne oskarżenia"

robson15 godzinę temu Oceniono 40 razy 40

Sejm od prawie pięciu lat zmienił się za sprawą pisowskiej sekty w coś niesamowicie dziwacznego nie mającego nic wspólnego z Parlamentem. Każda głupota zgłoszona przez pisowska większość jest przepychana kolanem w nocy. Praktycznie zero merytorycznej debaty. Poprzedni marszałek latający Kuchciński był tak samo beznadziejny jak obecna Witek. Na dobrą sprawę tylko posłowie większości mogą ględzić swoje banialuki bez żadnych ograniczeń. Witek podobnie jak poprzednio Kuchciński knebluje usta opozycji.

W normalnym kraju odbyłaby się debata na temat dziwnych interesów Szumowskiego i jego rodziny. W normalnym kraju minister do czasu wyjaśnienia sprawy podałby się do dymisji. Ale to nie jest normalny kraj, to państwo PIS gdzie króluje nepotyzm, kolesiostwo i lewe interesy.