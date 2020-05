Biznesmen, który współfinansuje kampanię Szymona Hołowni, pozwał TVP. Domaga się 50 tys. zł na cele charytatywne

Materiał "Kto finansuje kampanię Szymona Hołowni", którego dotyczy pozew złożony przez Przemysława Krycha i jego żonę, został wyemitowany w środę 6 maja. Jego twórcy prezentują w nim sylwetkę przedsiębiorcy, mówiąc, że został on zatrzymany z powodu związków z byłym senatorem Stanisławem K., który jest podejrzewany o branie łapówek. W tym samym materiale dziennikarze telewizji publicznej wytykali Szymonowi Hołowni, że płakał nad konstytucją.

Przemysław Krych domaga się przeprosin i 50 tys. zł na cele charytatywne

"Rzeczpospolita" informuje, że Przemysław i Agnieszka Krychowie wskazują w uzasadnieniu pozwu, że odwołanie się w materiale TVP do śledztwa, w którym Przemysław Krych ma status podejrzanego, miało na celu uzasadnienie tezy, że jest on związany z podejrzanymi interesami. W świetle prawa jest on jednak osobą niewinną (śledztwo w jego sprawie toczy się od kilku lat, ale do sądu nie wpłynął akt oskarżenia przeciwko niemu). Małżeństwo chce także, aby dziennikarze odpowiedzieli za naruszenie dóbr Agnieszki Krych polegające na publikacji jej prywatnego profilu na Facebooku we wspomnianym materiale.

Przemysław i Agnieszka Krych domagają się przeprosin. Chcą także, aby dziennikarze telewizji publicznej wpłacili 50 tys. zł na cel charytatywny. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie.