Borys Budka wyszedł, gdy rozmawiano o wotum nieufności wobec Jacka Sasina. "Totalna klapa"

fantomas200 2 godziny temu

Też bym wyszedł, gdybym usłyszał zapewne w pierwszych słowach: "a za PO to..." Są granice tolerancji na głupotę. Dziś rano w RMF FM, Sasin przyciśnięty do muru domagał się, żeby opozycja dołożyła się do kosztów niewykorzystanych kart do głosowania bo to przez nią wybory nie wypaliły. Piramida obłudy.No to wyłączyłem, zdjęcia nikt mi na szczęście nie zrobił.