Poranna rozmowa Gazeta.pl. Biedroń o Trzaskowskim: Po wyborach ze skóry owcy wyjdzie wilk

maaac godzinę temu Oceniono 14 razy 10

Najgłupsze co może zrobić KAŻDY z kandydatów opozycji - Trzaskowski, Kosiniak -Kamysz, Biedroń, Hołownia - to plucie na kolegów. Sobie nie pomoże, a zaszkodzi koledze i PiSowi się przysłuży.

Na razie nie mam zbyt wielkich obiekcji by zagłosować na tego z nich co będzie miał największe szanse. Plucie na kolegów z opozycji tylko zmniejsza szanse poparcia z mojej strony.

Całą akcja wyborcza to albo walenie w PiS albo chwalenie siebie. Wszystko co ponad to jest głupotą.