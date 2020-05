Raport "kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne". Podkomisja smoleńska odpowiedziała senatorowi

Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, a teraz szerogowy poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący tzw. podkomisji smoleńskiej, jeszcze przed 10. rocznicą katastrofy zapowiadał, że raport w sprawie wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku jest już gotowy.

Jak mówił Macierewicz w TV Trwam 9 kwietnia:

Do katastrofy doszło na skutek dwóch eksplozji. Najpierw zniszczenia lewego skrzydła przez eksplozję, a ostatecznie nad samym lotniskiem wybuch, który zniszczył cały samolot i zabił wszystkich, którzy nim podróżowali.

Mimo tych słów raport podkomisji nadal nie ujrzał światła dziennego. Jednak jeszcze w kwietniu Macierewicz argumentował, że do jego publikacji dojdzie "troszeczkę później" ze względu na epidemię koronawirusa.

Zobacz wideo Karczewski o badaniach katastrofy smoleńskiej przez PiS: Niczego więcej się o niej nie dowiedziałem

Podkomisja smoleńska: Raport gotowy, publikacja przesunięta przez pandemię

Sprawę drążył za to senator PO Krzysztof Brejza, który dopytywał Podkomisję Do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego o stan prac nad raportem końcowym. Brejza we wtorek 26 maja podzielił się odpowiedzią, jakiej udzieliła mu Marta Palonek, pełniąca funkcję sekretarza podkomisji.

Odpowiedź jest krótka, liczy zaledwie jedno zdanie:

Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta i nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne.

Brejza opatrzył zamieszczoną na Twitterze odpowiedź jeszcze swoim, dodatkowym komentarzem.

Nie publikują go przez pandemię (rzekomo). Formalnie: jeśli komisja przyjęła raport końcowy, to oznacza koniec jej działalności (również finansowania).