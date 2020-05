Co z kartami z wyborów 10 maja? Nitras do Morawieckiego: Niech korzystają z nich ministrowie i urzędy

Sławomir Nitras z KO w interpelacji do premiera proponuje Mateuszowi Morawieckiemu wykorzystanie 33 milionów bezużytecznych już kart wyborczych w administracji i ministerstwach, by nie generować strat. "Koszt wydruku wspomnianych kart wyborczych jest tak ogromny, że Pan Premier nie powinien dopuścić do bezwartościowego spalenia lub zmielenia dokumentów" - dowodzi Nitras w piśmie, które opublikował serwis 300Polityka.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

