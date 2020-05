Ardanowski wysyłał nauczycieli na zbiory czereśni. Jest komentarz ministra edukacji

- To już zależy od samopoczucia nauczyciela, czy chce podjąć się jakiejś innej pracy - na przykład fizycznej, która będzie także odskocznią od pracy nauczyciela - ocenił minister edukacji Dariusz Piontkowski, cytowany przez money.pl. Wypowiedź szefa resortu to komentarz do niedawnych słów ministra rolnictwa, który sugerował, by w wakacje nauczyciele zatrudniali się w rolnictwie.

