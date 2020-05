Jaki ma przeprosić Tuska za zdjęcie z pogrzebu. Giertych: To prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia

Roman Giertych ogłosił, że doszło do ugody między Patrykiem Jakim a Donaldem Tuskiem. Europoseł ma przeprosić byłego premiera, a sprawa dotyczy wykorzystania zdjęcia Tuska z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka. "Zmuszenie Jakiego do przeprosin, to prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia" - pisał Giertych.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

