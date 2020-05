Witek zwraca się do marszałka Grodzkiego. "Po raz kolejny zostałam oszukana"

viaac godzinę temu Oceniono 160 razy 152

Widzicie Witek, było ogłosić stan klęski. Byłby problem z głowy.

Ale, że chcieliście zakombinować i zaplątaliście się we własne nogi, jak to polska prawica ma w zwyczaju, to wyszło, co wyszło. I nie zrzucajcie, bolszewiki, winy na opozycję, bo to nie opozycja rządzi, tylko wy, niekompetentne tłuki z łaski suwerena wybrane do sprawowania władzy.