NSA krytycznie o ustawie ws. wyborów. Za dużo władzy w rękach marszałka i ministra zdrowia

Pytanie do sÓwerena - czy pińcet dodać, które dziś jest warte... czterysta dodać i spada... naprawdę tlumaczy i usprawiedliwia to, co zrobiliście z Polską? Ja wiem, że jest was większość. Elektorat obecnej władzy plus prawie połowa tyłków do fotela przyrośniętych bo do lokalu wyborczego trafić nie umiecie.... Zakładając statystycznie, że tu mamy podobną reprezentację - odpowiedzcie. mi, proszę... WARTO BYŁO?!!