Komisja PE o praworządności, wśród przykładów sprawa "Trójki". "Piosenka wymierzona w Kaczyńskiego"

Komisja LIBE, czyli Komisja Wolności Obywatelskich, Parlamentu Europejskiego w poniedziałek zajmowała się raportem na temat praworządności w Polsce. Przygotował go szef komisji Hiszpan Juan Fernando López Aguilar.

REKLAMA

Dokument liczy 20 stron i znajduje się w nim podsumowanie zastrzeżeń, jakie mają instytucje unijne do polskich władz w zakresie zmian w sądownictwie. Padają tam stwierdzenia o tym, że wymiar sprawiedliwości w Polsce został upolityczniony, a sytuacja stale się pogarsza. Nie brakuje w nim wątków odnoszących się do bieżących wydarzeń: są zarzuty o braku równych możliwości prowadzenia kampanii wyborczej w czasie pandemii. Jest w nim również krytyka procedowania ustaw o zakazie aborcji i edukacji seksualnej.

Komisja krytyczna, europosłowie PiS odrzucają zarzuty

Jedną z jego konkluzji, poza apelem o podjęcie działań przez polski rząd, by naprawić sytuację, jest też powiązanie mechanizmu dysponowania unijnymi funduszami w zależności od stanu praworządności w kraju członkowskim. O tym projekcie wiele mówiła Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej, która podkreślała, że chce, by właśnie taki mechanizm zaczął obowiązywać we wspólnocie.

Jeszcze przed jego prezentacją europosłowie PiS odrzucali tezy zawarte w tym raporcie, a w trakcie posiedzenia komisji europoseł Patryk Jaki domagał się dowodów na twierdzenia z dokumentu. Z kolei przed posiedzeniem, na konferencji prasowej w Sejmie, Jaki stwierdził, że europarlamentarzyści pomylili proces nowelizacji ustawy, z procesem nowelizacji konstytucji.

Sprawa Radiowej Trójki trafiła do PE

Aguilar, na początku posiedzenia komisji, wtrącił, że w Polsce "pojawiły się nowe wydarzenia", które można wiązać z praworządnością. Wspominał o tym, że w Polsce wymierzano grzywny do 10 tys. zł osobom, które protestowały przed Sejmem przeciwko organizacji wyborów kopertowych i trwa dyscyplinowanie sędziów.

Szef komisji wspomniał też o sytuacji w Radiowej Trójce:

Należące do państwa radio Trójka, spotkało się z zarzutami cenzury w ostatnim tygodniu. Po tym, jak na liście przebojów, kultowej, pierwsze miejsce zajęła piosenka (chodzi o utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój") wymierzona w Jarosława Kaczyńskiego, szefa partii rządzącej w Polsce.