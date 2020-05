Będą wnioski o wotum nieufności wobec Szumowskiego, Kamińskiego i Ziobry. "Najbardziej skompromitowani ludzie"

polakadam godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Wypytać prokuraturę o ustalenia w sprawie Szumowskich. I czemu tak przeciągają śledztwo?

Portal tvn24.pl dotarł do wyników kontroli przeprowadzonej w 2017 roku na wniosek CBA przez resort nauki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki były negatywne, a Marcin Szumowski miał występować w roli eksperta i beneficjenta.

Sprawę wciąż bada prokuratura. "Najbardziej skrajnym przykładem braku zachowania zasad bezstronności i unikania konfliktu interesów jest sytuacja kiedy jeden z ekspertów Pan Marcin Szumowski wchodził w skład panelu, na którym był oceniany jego wniosek i równocześnie jako wnioskodawca prezentował swój projekt pozostałym współpanelistom, którzy następnie go oceniali" – zaznaczono w dokumencie, do którego dotarł portal tvn24.pl.