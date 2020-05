Manowska prezeską Sądu Najwyższego. "Prezydent po raz kolejny drastycznie złamał Konstytucję"

chi-neng godzinę temu Oceniono 58 razy 36

Manowska JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZAPRZEDANA JK, ZIOBRZE I PISOWI!

BIS:

Jest tylko jeden jedyny sposob pozbycia sie tego kaczego bagna, w ktorym zaczynacie juz naprawde tonac do dna.



WYBORY, WYBORY WYBORY, ale NIE SEKTO-MAFII!



Wasza przyszlosc i przyszlosc przyszlych pokolen lezy w Waszych rekach.



WSZYSTKICH LUDZI!



Nie ogladajcie sie i NIe oczekujcie NIC OD ODPOZYCJI ,TYLKO WESPRZYJCIE JA WRESZCIE, BO NIE MACIE NIKOGO INNEGO!

MACIE TYLKO OPOZYCJE TAKA JAKA ONA JEST I WAS SAMYCH, JAKIMI JESTESCIE!



RUSZCIE SIE WIEC WRESZCIE, DO JASNEJ CHOLERY, I ZAKONCZCIE WRESZCIE TE PRZEKLETA PASYWNOSC, OBOJESC, WYGODE I OCZEKIWANIE, ZE INNI TO WAS ZROBIA!