Bosak chciałby jako prezydent współrządzić z PiS-em. "Mogłoby być świeżym powiewem dla kraju"

glupota_g.pl godzinę temu Oceniono 52 razy 48

Co tam, Krzysiu? Zobaczyłeś jak granatowa policja bije ludzi i wywozi ich z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego czy Wołomina i Ci się spodobało, co? Najlepsze wzorce, jak 80 lat temu?