Wiceminister Michał Wójcik o unijnym raporcie. "To jakieś niepoważne. Tam się wszystko krytykuje"

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odniósł się do unijnego raportu dot. przestrzegania praworządności w Polsce, który ma zostać zaprezentowany w poniedziałek. - Nawet znam wersję roboczą tego raportu. To jakieś niepoważne. Tam się wszystko krytykuje. Krytykuje się nawet to, że połączone są funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To dziś komuś nie pasuje - mówił polityk.

