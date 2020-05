Sławomir Nitras odpowiada Łukaszowi Szumowskiemu: Rycerz maltański, a będzie lał w pysk

Politycy Platformy Obywatelskiej w środę 20 maja dołączyli do konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia. Sławomir Nitras zarzucił na niej Łukaszowi Szumowskiemu, że przepisał na żonę swój majątek, przez co stała się tzw. "słupem". Posłowie zażądali też od ministra zdrowia, by wyjaśnił sprawy własnościowe w swojej rodzinie.

Sławomir Nitras o laniu w pysk przez Łukasza Szumowskiego. "Jakoś się nie boję"

Później sytuację tę skomentował Łukasz Szumowski. Minister zdrowia powiedział wtedy: "Gdybyśmy byli w dawnych czasach, to bym panu Nitrasowi dał w pysk. Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego. W sumie więc szkoda na niego energii i czasu".

Dzień później na wywiad ministra zdrowia odpowiedział poseł Platformy. Sławomir Nitras twierdzi, że wcale nie mówił o żonie Łukasza Szumowskiego, tylko o działaniach tego polityka:

Pan Szumowski cwaniacko zasłania się żoną. Nie mówiłem o żonie, tylko o nim. To on ukrył "na żonę" swój majątek. Gdybyśmy żyli w dawnych czasach, to panem Szumowskim zajmowałyby się prokuratura i sąd. Inny premier zdymisjonowałby go natychmiast. Inny prezydent nie milczałby w tej sytuacji.

- napisał na Twitterze polityk. Później Sławomir Nitras umieścił drugi wpis w tej sprawie. "Arystokrata, rycerz maltański będzie lał w pysk, bo ktoś mu zwrócił uwagę, że minister znaczy 'sługa'. Jakoś się nie boję. Szumowski do natychmiastowej dymisji, a afera do wyjaśnienia" - dodał.

Politycy opozycji domagają się wyjaśnień w sprawie informacji opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą". Dziennikarze ujawnili, że w oświadczeniach majątkowych ministra zdrowia nie ma informacji na temat zbycia udziałów w spółkach, z których wycofał się po objęciu stanowiska wiceministra nauki w listopadzie 2016 roku. Ich wartość szacowana jest na wiele milionów złotych. Część udziałów miała przejąć jego żona, z którą Łukasz Szumowski ma rozdzielność majątkową.