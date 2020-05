Donald Tusk jednym wpisem uderza w Morawieckiego i Kaczyńskiego. Głos zabrał wicerzecznik PiS

"Mateusz nie zawsze mija się z prawdą. Kiedy był moim doradcą, mówił, że Prezes nie ma pojęcia o współczesnym świecie i gospodarce" - napisał na swoim profilu na Twitterze Donald Tusk, który od 2019 pełni w Parlamencie Europejskim funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Fogiel: Przecież funkcja Donalda Tuska w Platformie to przewodniczący

Pod wpisem, a także w jego następstwie w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. O ripostę pokusił się m.in. wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel.

"Przecież funkcja Donalda Tuska w Platformie to przewodniczący..." - skomentował na swoim koncie na Twitterze.

"Ale był prezesem rady ministrów" - zauważył celnie Kamil Bortniczuk z Porozumienia.

Komentatorzy nie są jednak zgodni co do tego, czy wpis Tuska odnosi się do jakiegoś konkretnego zdarzenia, czy po prostu ma być jedynie prztyczkiem w nos dla polityków obozu rządzącego.

Donald Tusk często komentuje sytuację w Polsce

To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk zabiera głos w sprawie sytuacji w Polsce. Niedawno odniósł się m.in. do problemów z ustaleniem daty wyborów prezydenckich 2020.

"Był kiedyś taki dowcip: demokracja na Białorusi tym się różni od europejskiej, że tam nigdy nie wiadomo, czy i kiedy będą wybory, ale zawsze wiadomo, kto wygra, a w Europie odwrotnie. Bardzo śmieszne" - napisał wówczas były premier.