Sąd Najwyższy. Wybrano kandydatów na Pierwszego Prezesa. Włodzimierz Wróbel z największym poparciem

Głosowanie, które wyłoni miało wyłonić pięcioro kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego rozpoczęło się w sobotę o godzinie 17. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, na kartach do głosowania, mogli oddać tylko jeden głos na jednego z dziesięciorga kandydujących. Głos byłby nieważny, jeśli dany członek Zgromadzenia zaznaczy więcej nazwisk lub żadnego, lub zrobi to za pomocą innego znaku graficznego niż kółko.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez dr Mikołaja Małeckiego z Katedry Prawa Karnego UJ i twórcy serwisu dogmatykarnisty.pl, po pokazaniu kart do głosowania do kamery przez komisję można było odczytać następujące wyniki: Włodzimierz Wróbel - 50 głosów (większość Zgromadzenia), Małgorzata Manowska - 25 głosów, Tomasz Demendecki - 14 głosów, Leszek Bosek - 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka - 2 głosy.

Informacje te potwierdziła również Informacyjna Agencja Radiowa. W głosowaniu udział wzięło 95 sędziów Zgromadzenia. Wszystkie głosy były ważne. Lista kandydatów ma zostać przekazana prezydentowi, który wybierze spośród nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Zgromadzenie Ogólne SN. Sędzia Włodzimierz Wróbel z najwyższym poparciem. Komentujący: Duda wybierze Manowską

Podczas piątkowego, piątego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego wszyscy sędziowie, którzy kandydowali na stanowisko Pierwszego Prezesa SN kolejno występowali przed pozostałymi członkami. W mediach największym echem odbiło się jednak wystąpienie Włodzimierza Wróbla, który mówił, iż istotne jest, żeby "Sąd Najwyższy nie stał się kolejnym łupem politycznym". Powiedział, że "wstrząsnęło nim", że politycy mówią o "upadku ostatniego bastionu" w kontekście wyboru I Prezesa. - Do takiego sądu, który zostanie przejęty przez polityków, nikt nie będzie miał zaufania - przekonywał podczas swojego wystąpienia (więcej na ten temat: Mocne wystąpienie w SN. "Mamy być bastionem sprawiedliwości, nie przyczepą kempingową"; całe wystąpienie Włodzimierza Wróbla zamieszczamy poniżej).

W mediach bardzo szybko zaroiło się od komentarzy. Wiele osób wskazuje, że Sędzia Wróbel, jako kandydat, który zdobył najwyższą liczbę głosów poparcia Zgromadzenia, powinien stanąć na czele Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art.183 ust.3 Konstytucji, Prezydent powołuje na I Prezesa SN osobę spośród kandydatów "przedstawionych" przez ZO sędziów SN. Tylko SSN Włodzimierz Wróbel jest "przedstawiony" przez Zgromadzenie Ogólne, to znaczy uzyskał poparcie większości członków ciała kolegialnego

- pisze wspomniany wcześniej Mikołaj Małecki.

Wyniki głosowania. Tylko sędzia Włodzimierz Wróbel (50 głosów) może być przedstawiony Prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i powołany na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Gratulujemy!

- donosi także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA".

W głosowaniu na kandydatów na Pierwszego Prezesa SN prof. Włodzimierz Wróbel otrzymał 50 głosów, a zatem jako jedyny bezwzględną większość, nawet licząc biorących nielegalnie udział w Zgromadzeniu niesędziów. Jako jedyny ma mandat do tego, aby być PPSN. Ale Duda wybierze Manowską

- przewiduje z kolei Michał Wawrykiewicz, adwokat, współzałożyciel inicjatywy "Wolne Sądy".

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek opisywał w lutym, że Manowska ma opinię dobrej prawniczki i jednocześnie jest "zarówno faworytką Dudy, jak i Ziobry". "Prof. Małgorzata Manowska jako pierwsza zawiesiła swoje orzekanie po uchwale Sądu Najwyższego, która to nakazywała. I pierwsza też wróciła do orzekania, gdy Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że uchwała jest zawieszona. (...) Jako pierwsza odroczyła sprawy, które miała na wokandzie, podkreślając, że to 'dla dobra stron' i by 'poczekać spokojnie na uzasadnienie uchwały i zastanowić się nad dalszymi krokami'" - pisał.

Podobne doniesienia mogliśmy przeczytać również na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" już w 2018 roku. Według dziennika sędzia miała być poważną kandydatką na zastępczynię Małgorzaty Gersdorf. Ponoć rozmawiała już wtedy wstępnie na ten temat z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.