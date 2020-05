PAP informuje: Śledztwo w sprawie awarii i rozbudowy w oczyszczalni "Czajka" przekazane do CBA

Prokuratura Regionalna w Warszawie: śledztwo ws. awarii kolektorów i rozbudowy oczyszczalni "Czajka" przekazane CBA - podała Polska Agencja Prasowa w komunikacie na Twitterze.

PAP poinformowała o przekazaniu dokumentów do CBA przez prokuraturę 22 maja, ale Centralne Biuro Antykorupcyjne już wcześniej interesowało się sprawą.

Jeszcze w październiku 2019 roku CBA prowadziło czynności w szeregu instytucji (Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa, Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, a także w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). Zabezpieczano tam dokumenty związane z oczyszczalnią "Czajka".

Awaria "Czajki" w 2019 roku

Do awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sierpniu 2019 roku. Od 28 sierpnia do 14 września przez awarię do Wisły zrzucono 3,5 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Później między 15 września a 16 listopada okresowo dokonywano zrzutów z awaryjnego rurociągu, rozmieszczonego na moście pontonowym - wtedy do Wisły wpuszczono ponad 1,4 mln metrów sześciennych ścieków.

Kolektor naprawiono w drugiej połowie listopada.

Po awarii rozpoczęto śledztwo w tej sprawie, ale np. Wody Polskie od razu nałożyły na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie karę w wysokości ponad 10 milionów złotych.