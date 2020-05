24 mln zł dla projektu, który pierwotnie odrzucono. Decyzję zmieniono, gdy Szumowski był wiceministrem

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński na konferencji prasowej przedstawili swoje ustalenia na temat rzekomego konfliktu interesów, do jakiego mogło dojść podczas rozpatrywaniu wniosków w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Co ważne dla sprawy: nadzór nad NCBiR sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posłowie KO podczas interwencji w NCBiR - jak utrzymują - dotarli do dokumentów, które wskazują na to, że podczas starań o granty spółka związana z firmą Marcina Szumowskiego, brata ministra zdrowia, mogła mieć "fory".

Tak miała wyglądać sekwencja zdarzeń, które - zdaniem posłów - wskazują na konflikt interesów:

19 maja 2016 roku spółka Life Science Innovations, której wspólnikiem jest Szumowski Investments (jej prezesem jest Marcin Szumowski), startuje w konkursie grantowym NCBiR. We wniosku wskazany jest Łukasz Szumowski - raz jako udziałowiec spółki Szumowski Investments, a raz jako "członek tzw. kluczowego personelu" w projekcie.

17 października 2016 roku NCBiR ogłosiło wyniki konkursu, spółka Life Science Innovations nie otrzymała grantu

21 listopada 2016 roku Łukasz Szumowski przekazuje udziały w Szumowski Investments swojej żonie - Annie

24 listopada 2016 roku Łukasz Szumowski zostaje wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

28 listopada spółka Life Science Innovations odwołuje się od decyzji NCBiR

9 grudnia Łukasz Szumowski zostaje wycofany jako "kluczowy członek projektu"

14 lutego 2017 do spółki wpływają informacje z NCBiR o zmianie decyzji, spółka Life Science Innovations dostaje grant, umowa zostaje podpisana 6 marca 2018 roku

Szczerba: Są wokół nich poważne wątpliwości

Grant dla opisywanej spółki wynosił 24 mln zł, a była to - co podkreślali posłowie - "czysta gotówka". Zwrócono też uwagę na to, że nie ma dokładnej daty podjęcia decyzji w NCBiR w sprawie grantu. pada jedynie data przekazania informacji o rozpatrzeniu odwołania, czyli 14 lutego 2017 roku. Jednak decyzja w sprawie grantu - pierwsza - zapadła 17 października.

Innymi słowy, Łukasz Szumowski, wchodzi do Ministerstwa Nauki, będąc świadomy, prawdopodobnie jak jego przełożeni, że wokół projektów spółek, których jest wspólnikiem, są poważne wątpliwości

- dowodził Szczerba.

Serię zdarzeń posłowie Szczerba i Joński przedstawili na konferencji, na samym początku nagrania:

"Marcin Szumowski i Orłowski oceniali sobie wnioski nawzajem"

Tezy posłów zgadzają się z ustaleniami portalu tvn24.pl. Jak czytamy:

Spółka Life Science Innovations związana z braćmi Szumowskimi otrzymała 24 mln dotacji z NCBiR na projekt, w którym Łukasz Szumowski miał pełnić kluczową rolę. Marcin Szumowski wyjaśnia, że jego brat poinformował, że "nie będzie w stanie pełnić tej funkcji" po tym, jak został wiceministrem.

Portal zwrócił uwagę na to, że wśród ekspertów, którzy oceniali wniosek Life Science Innovations o grant z NCBiR, znajduje się nazwisko Marka Orłowskiego, który znalazł się również w raporcie z kontroli w NCBiR, którą przeprowadzano na zlecenie CBA.

Tvn24.pl wskazuje, że w raporcie z kontroli pada, jakoby "wnioskodawcy nie tylko wiedzieli, kto ocenia ich wnioski, ale znali się z ekspertami, a nawet oceniali sobie wnioski nawzajem". Kontrolerzy twierdzą wręcz, że:

Analiza dokumentów wykazała, że eksperci Pan Marcin Szumowski i Pan Marek Orłowski oceniali sobie wnioski nawzajem.