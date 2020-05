Borusewicz o zarobkach Ogórek w TVP: 600 tys. zł rocznie na umowie-zleceniu. Olechowski dementuje

extrafresh pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

- Powiedz mi, po co jest ten ogórek?

- Właśnie, po co?

- Otóż to. Nikt nie wie po co i nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten ogórek? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa To jest ogórek na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym ogórkiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest ogórek społeczny, w oparciu o sześć instytucji, który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi?

- Protokół zniszczenia.

- Zapamiętaj: Prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach.